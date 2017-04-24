В Крыму открыли смотровую площадку с видом на мост через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Смотровую площадку с видом на мост через Керченский пролив соорудили со стороны крымского берега, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Мы знаем, что очень многие жители Керчи и туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на строительство Крымского моста. Отсюда действительно открывается прекрасный панорамный вид, поэтому мы решили эту площадку сделать удобнее и комфортнее", — сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Владислав Сафин.

Работы велись в рамках субботника по облагораживанию территорий с обеих сторон Керченского пролива, отмечается в сообщении.

Площадка расположена на территории крепости "Керчь". Ее отсыпали щебнем. Понадобилось около 200 кубометров. Разровняли территорию с помощью специальной техники – автопогрузчиков и виброплиты, сообщает инфоцентр.

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