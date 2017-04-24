В Госдуме предложили запретить делать ставки на детские соревнования

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Депутаты ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий запрет на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детско-юношеские спортивные соревнования, сообщил один из разработчиков документа Ярослав Нилов.

Также положениями законопроекта запрещается центрам учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов принимать от физического лица деньги, в том числе электронные, проводить их учет и перевод организатору азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

Как говорится в сопроводительных документах к законопроекту, во всех странах достаточно остро стоит проблема договорных матчей. При этом международные европейские структуры рассматривают договорные матчи на официальных спортивных соревнованиях как проявление коррупции, которая продолжает оставаться актуальной проблемой в профессиональном спорте, спорте высших достижений, поэтому вырабатывают единую политику по противодействию криминализации спортивных мероприятий.

"Детские и юношеские команды, спортивные соревнования которых наряду с официальными играми взрослых команд становятся объектами пари и ставок в букмекерских конторах и тотализаторах, действительно являются слабым звеном. У несовершеннолетних спортсменов психика менее устойчива, чем у взрослого сформировавшегося человека, границы дозволенного частично размыты, что повышает риск готовности несовершеннолетних спортсменов играть на матчах с предрешенным результатом, и рождает соблазн у криминалитета использовать спортивные соревнования детско-юношеских спортивных команд в своих корыстных интересах", — отмечают разработчики законопроекта.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на заседании комитета детско-юношеского футбола 6 февраля 2017 года по инициативе тренеров, которые регулярно сталкиваются со "странными матчами" в юношеских соревнованиях по футболу, был серьезно рассмотрен вопрос о мерах противодействия попыткам юных футболистов договориться с соперниками о результате матча, который принесет финансовую выгоду обеим сторонам. Озабоченность тренеров этой проблемой была разделена Общероссийской общественной организацией "Российский футбольный союз", которая полагает, что юные российские спортсмены должны воспитываться в духе основополагающего принципа спортивного соревнования — стремление к победе, для что есть необходимость сократить возможность для договоров между командами о результате матча.

Россия до настоящего времени не ратифицировала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, однако на законодательном уровне реализовала ряд ее положений, в частности в течение последних нескольких лет был принят ряд законов, направленных на противодействие манипулированию спортивными соревнованиями.