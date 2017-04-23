Власти Челябинской области окажут помощь пострадавшим при обрушении в шахте

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр – РИА Новости. Власти Челябинской области окажут всю необходимую помощь пострадавшим при обрушении породы на шахте "Центральная" в Пластовском районе региона, сообщила в воскресенье пресс-служба губернатора области.
"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил своему первому заместителю Евгению Редину организовать необходимую помощь пострадавшим при обвале породы на шахте "Центральная" в Пластовском муниципальном районе", — говорится в сообщении.
Кроме того, Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову обеспечить включение представителя регионального правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в шахте, уточняется в сообщении.