В реконструкции "Штурм Берлина" в Подмосковье участвуют 100 каскадеров

КУБИНКА (Подмосковье), 23 апр — РИА Новости. Более 100 каскадеров принимают участие в военно-исторической реконструкции "Штурм Берлина" в подмосковном парке "Патриот", сообщил журналистам представитель Минобороны России.

"Более 100 каскадеров участвуют в реконструкции "Штурма Берлина", это профессионалы из Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах. Используется несколько тысяч пиротехнических средств, заложенных по всей площадке, что позволит достичь максимальной реалистичности", — сказал представитель.

Как следует из сценария реконструкции, в апреле 1945 года ударные части Красной армии сломили упорное сопротивление врага на полосе обороны Зееловских высот, после чего, преследуя отступающие части Вермахта, достигли столицы фашисткой Германии. В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над поверженным Рейхстагом.

"В реконструкции будут воспроизведены танковые бои, дуэли истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. Для гостей мероприятия развернуты девять интерактивных тематических площадок, которые помогут окунуться в атмосферу военных лет – полевой лагерь Красной армии, артиллерийский расчет, выставка бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца и другие", — добавил представитель оргкомитета.

Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны: легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки Panzerkampfwagen III, "Пантера" и штурмовое орудие Sturmgeschütz III, бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия. Кроме того, впервые над территорией парка "Патриот" пройдут воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Мессершмит.

Штурм столицы гитлеровского рейха начался 25 апреля 1945. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над ним в числе других был водружён штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.