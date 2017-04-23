В реконструкции штурма Рейхстага в Подмосковье участвуют более 125 клубов

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 23 апр — РИА Новости. Более 125 военно-исторических клубов из России и зарубежных стран принимают участие в реконструкции Берлинской наступательной операции в воскресенье в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

"События финальной битвы Великой Отечественной войны в парке "Патриот" воспроизведут 1,4 тысячи реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии", — сообщили в Минобороны.

Сегодня в парке "Патриот" пройдет реконструкция событий Берлинской наступательной операции Красной Армии, в ходе которой советские войска заняли столицу фашистской Германии и вынудили германское командование объявить о безоговорочной капитуляции. "В течение полутора часов перед зрителями развернутся самые драматичные события Берлинской наступательной операции. На площади в 60 тысяч квадратных метров войскам 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала СССР Георгия Жукова придется сломить отчаянную оборону последних частей Вермахта, которые отчаянно обороняют подступы к Берлину", — рассказали в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что сценарный план реконструкции разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны. Происходящее на поле будет сопровождаться аудиовизуальными пояснениями с архивными выдержками из подлинных сводок Совинформбюро, передовиц газеты "Красная Звезда" и директив Генерального штаба Красной Армии.

Организатором мероприятия является университет "Синергия" при поддержке Минобороны РФ.