Историческая реконструкция "Штурм Берлина". Прямая трансляция

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" проходит шоу, воссоздающее одну из ключевых операций Второй мировой и Великой Отечественной войн — штурм Берлина. Организаторы используют трофейную немецкую бронетехнику и советские танки. В реконструкции взятия Берлина воспроизводятся танковые бои, дуэли истребительной авиации и операции пехоты.