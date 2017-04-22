Евкуров призвал родителей членов НВФ помочь им вернуться к мирной жизни

НАЛЬЧИК, 22 апр – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал родителей участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) воздействовать на своих детей, чтобы они явились с повинной и могли вернуться к мирной жизни, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В субботу Евкуров провел в Назрани встречу с родственниками членов НВФ из Малгобека и Малгобекского района.

"Упущения со стороны родителей привели к тому, что дети свернули на тропу преступности. Рано или поздно ваших ребят найдут, для этого проводится оперативная работа. Но если они вовремя прислушаются к вам, уговорам главы республики и представителей правоохранительных органов, мы гарантируем им жизнь и содействие в адаптации к мирной жизни", — заявил Евкуров.

По его словам, подобная мера профилактики и воздействия на родных и затем на самих оступившихся ребят, как правило, бывает эффективна. Но в то же время в некоторых случаях родители не прислушиваются к просьбам главы региона.

"Есть круг лиц, подозреваемых в причастности, но родители продолжают скрывать их местонахождение. Почему какой-то Абу Аль Багдади диктует, неизвестно откуда, как правильно жить нашим детям? Вы неосознанно сами своим бездействием наталкиваете своих же детей в яму, из которой выбраться не так-то просто", — подчеркнул глава Ингушетии.

Он напомнил, что в республике создана специальная адаптационная комиссия, которая призвана помогать оступившимся людям. "Только в Малгобеке к мирной жизни вернулись уже три человека благодаря слаженной работе адаптационной комиссии", — заявил Евкуров и призвал активно принимать участие в этой деятельности Совет тейпов республики, представителей муниципалитетов и депутатов парламента.

Ранее МВД по Ингушетии сообщило, что с 2014 по 2016 год были заведены уголовные дела на 118 жителей республики, которые обвиняются в участии в террористических организациях за рубежом.