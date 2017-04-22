Погода в Москве в ближайшие часы резко ухудшится

Сильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве. Архивное фото

Сильный ливень с градом и шквалистым ветром в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сильный дождь, мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в Москве с вечера субботы до утра воскресенья, сообщает главное столичное управление МЧС России.

"Местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные; усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Согласно данным МЧС, возможно ухудшение видимости, затруднения в движении транспорта, заторы на дорогах, увеличение числа ДТП на аварийно-опасных участках. Спасатели предупреждают, что возможны также повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций.

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