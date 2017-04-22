Метрополитен столицы впервые поучаствовал в акции "Библионочь"

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский метрополитен впервые принял участие в акции "Библионочь", сообщается на сайте mos.ru.

В технической библиотеке на станции метро "Выставочная" 21 апреля состоялось культурно-образовательное мероприятие "Литературный рельс", на котором прочитали стихи, посвященные транспорту и путешествиям.

Гостями стали работники и пассажиры метрополитена, журналисты и поэты. Здесь прозвучали и шедевры классиков, и собственные произведения участников. В рамках литературного вечера также прошла презентация научно-популярной книги "Как устроено метро". Простым и понятным языком в ней рассказано о сложных технических процессах, происходящих в подземке. Кроме того, каждый гость стал постоянным читателем технической библиотеки — для этого нужно было заполнить небольшую анкету.