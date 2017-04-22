В Екатеринбурге наградят жителей, вступившихся за избиваемого отцом ребенка

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил найти в Екатеринбурге мужчин, вступившихся за ребенка, которого отец бил головой об асфальт, и представить их к ведомственной награде, сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщало ранее ведомство, инцидент произошел вечером 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных командиров. По версии следователей, пьяный 39-летний мужчина несколько раз ударил головой об асфальт своего сына 2012 года рождения. Действия гражданина пресекли прохожие. Ребенка госпитализировали. Подозреваемого арестовали. По факту возбудили дело по статье "покушение на убийство малолетнего". Задержанному предъявили обвинение.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следственному управлению по Свердловской области установить и найти двоих мужчин, вступившихся за маленького ребенка, которого прямо на улице избивал собственный отец… Председатель поручил представить этих мужчин к ведомственной награде Следственного комитета", — сказала Петренко.

По ее словам, если бы не действия мужчин, то четырехлетний малыш мог бы погибнуть. "Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение", — подчеркнула представитель Следственного комитета.