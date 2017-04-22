В Екатеринбурге наградят жителей, вступившихся за избиваемого отцом ребенка

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил найти в Екатеринбурге мужчин, вступившихся за ребенка, которого отец бил головой об асфальт, и представить их к ведомственной награде, сообщила в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил следственному управлению по Свердловской области установить и найти двоих мужчин, вступившихся за маленького ребенка, которого прямо на улице избивал собственный отец… Председатель поручил представить этих мужчин к ведомственной награде Следственного комитета", — сказала Петренко.
По ее словам, если бы не действия мужчин, то четырехлетний малыш мог бы погибнуть. "Такая смелость и неравнодушие вызывают уважение", — подчеркнула представитель Следственного комитета.