Озеров подтвердил, что в Совфед поступило заявление Фридинского об отставке

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров подтвердил, что в Совфед поступило заявление главного военного прокурора РФ Сергея Фридинского об отставке по причине выхода на пенсию по выслуге лет.

"В Совет Федерации поступило заявление Сергея Фридинского с просьбой освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет", — сказал Озеров.

Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что сенаторы рассмотрят на заседании 26 апреля вопрос об отставке Фридинского.