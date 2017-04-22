Источник: главный военный прокурор России подал в отставку

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в отставку, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Поступило личное заявление Фридинского, где он просит об отставке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Фридинский просит об отставке по выслуге лет.

Как сообщил собеседник агенства, Совфед рассмотрит этот вопрос на заседании 26 апреля, а накануне, 25 апреля, его предварительно обсудят комитеты по конституционному законодательству и по обороне и безопасности. Обсуждение пройдет в закрытом режиме.

Представлений о назначении нового главного военного прокурора в Совет Федерации пока не поступало, добавил собеседник агентства.

По Конституции в ведении верхней палаты парламента находится назначение и освобождение от должности генерального прокурора и его заместителей, в том числе главного военного прокурора.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности "юрист". Должность главного военного прокурора занимает с 2006 года.