Дворкович рассказал, когда трудовые книжки уйдут в прошлое

КРАСНОЯРСК, 22 апр — РИА Новости. Трудовые книжки в РФ уйдут в прошлое после того, как Федеральная налоговая служба (ФНС) закончит работу над единым реестром физических лиц, сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

"Очевидно, что это (отмена трудовых книжек) уже практически произошло в реальности. От печати юридических лиц мы уже фактически ушли, также и от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам", — сказал Дворкович.

ФНС в настоящее время объединяет свои информационные базы по физическим лицам с базами Пенсионного фонда России, от которого в налоговое ведомство ранее были переданы полномочия по администрированию страховых взносов. Трудовые книжки сейчас используются для определения стажа и начисления пенсий гражданам.