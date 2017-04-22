МЭР сделает упор на привлечение на рынок труда молодежи и пенсионеров

КРАСНОЯРСК, 22 апр — РИА Новости. Минэкономразвития РФ в рамках подготовки плана действий в экономике на 2017-2025 годы готовит системные меры для привлечения на рынок труда молодых мам, пенсионеров и молодежи, которые сейчас слабо вовлечены в легальную трудовую деятельность, сообщил журналистам замглавы ведомства Олег Фомичев.

"У нас в рамках плана, который мы сейчас разрабатываем на 2017-2025 годы, один из разделов — это повышение вовлеченности недововлеченных категорий населения на рынок труда. По каждой из категорий могут быть законопроекты, могут быть подзаконные акты, но это все отдельно — отдельно по молодым мамам, отдельно по старшим возрастам, отдельно по молодежи — разные стимулы надо создавать, все разное", — сказал Фомичев.

По словам чиновника, это могут быть в том числе и налоговые вычеты, но инструментарий может быть очень гибким, ведь служба занятости не может работать в отрыве от экономической составляющей.

"Если мы говорим про вовлечение на рынок труда недововлеченных категорий граждан, то справедливо ставить вопрос, что под каждую категорию нужна одна, а то и несколько гибких программ по занятости, ориентированных именно на эту категорию. Например, самый большой резерв — это лица старших возрастов — этот резерв может еще увеличиваться в ходе обсуждения перспектив пенсионной реформы", — объяснил чиновник на сессии в рамках КЭФ "Как ответить на демографический провал".

В качестве недостатка этого источника кадров Фомичев отметил, что квалификация таких сотрудников может не вписаться в новые условия стремительно меняющихся технологий на предприятиях.