В Севастополе сотни людей пришли проститься с погибшим в Сирии морпехом

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Сотни севастопольцев и черноморцев пришли отдать дань памяти погибшему в Сирии майору морской пехоты Сергею Бордову, прощание проходило в Матросском клубе Севастополя, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Сирии в бою с боевиками ИГ* погиб майор морской пехоты Сергей Бордов, находящийся там в статусе военного советника.

В субботу в 9.00 мск у Матросского клуба собрались сотни людей, чтобы возложить цветы к подножию закрытого гроба. У гроба стоял почетный караул морских пехотинцев, проститься с подчиненным прибыл командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

Как заявил РИА Новости член парламентской группы по Сирии, депутат Госдумы Дмитрий Белик, Севастополь сегодня скорбит вместе с родными и близкими Сергея Бордова. "Сергей погиб в борьбе с чумой 21-го века — международным терроризмом. В этой глобальной войне мы обязаны победить, иначе исчезнем как цивилизация", — подчеркнул Белик.

Помимо военных, проститься с Сергеем Бордовым прибыли и экс-бойцы спецподразделения "Беркут".

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.

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