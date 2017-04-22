Москва будет развивать рельсовый общественный транспорт

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В столице стремительно развивается рельсовый транспорт. На улицы выходят современные трамваи и поезда. Официальный сайт мэра Москвы рассказал об успехах и планах развития данного вида транспорта.

Трамвай

На сегодняшний день в Москве 47 трамвайных маршрутов. В 2016 году услугами этого вида транспорта воспользовались 207 миллионов пассажиров. В рабочие дни более 650 трамваев перевозят 800 тысяч человек. А протяженность городской трамвайной сети составляет 417 километров.

За последние шесть лет подвижной состав обновили на 25 процентов: в столицу поставили 190 новых вагонов. Но в планах не только модернизация парка, но и запуск новых линий. Например, трамвай может поехать от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное.

В ближайшем будущем линии скоростного трамвая планируют проложить в Гольянове, Северном, Бирюлеве Западном и Ивановском с возможностью продления в Балашиху.

Трамвай также вернется на площадь Тверская Застава. Пути продлят от Лесной улицы до Белорусского вокзала, а на самой площади сделают остановки и разворотное кольцо длиной 1,2 километра. Благодаря этому появится удобная пересадка на городской наземный транспорт с поездов дальнего следования и пригородных электричек.

К 2020 году планируется сократить интервал движения до пяти — семи минут в часы пик.

Метро

Сегодня метро стремительно развивается. В настоящее время его система состоит из 12 линий общей протяженностью 346 километров, 206 станций, 46 из которых признаны объектами культурного наследия.

Согласно генеральному плану Москвы, к 2025 году общая протяженность линий метро составит 650 километров.

Совсем недавно, 14 апреля, по Таганско-Краснопресненской ветке начали курсировать поезда нового поколения "Москва". Они на 15 процентов вместительнее своих предшественников и могут перевозить более полутора тысяч человек. Поезд состоит из восьми вагонов со сквозным проходом. В составах более широкие дверные проемы со световыми и звуковыми индикаторами. В вагонах работают системы кондиционирования и обеззараживания воздуха, салон освещают экономичные светодиодные лампы. Сенсорные мониторы и интерактивные карты помогают пассажирам найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. А зарядить гаджеты можно через USB-розетки. К 2020 году в метрополитене появится 114 таких поездов.

По развитию метро Москва лидирует в мировых рейтингах, обгоняя Пекин, Мехико и Стамбул. Ежегодно наша подземка перевозит 2,5 миллиарда человек, при этом ее загруженность ниже, чем в других городах. Согласно исследованию компании PricewaterhouseCoopers, российская столица заняла первое место в номинации "Транспорт и инфраструктура". А по плотности рельсового транспорта мы вторые после Берлина.

В обозримом будущем в метро появится еще одно кольцо — Третий пересадочный контур (ТПК). Ветка пройдет на расстоянии около 10 километров от Кольцевой линии и объединит все существующие и проектируемые радиальные направления. ТПК будет включать 28 станций и станет самой длинной линией метрополитена страны и, возможно, мира. Его протяженность составит 61 километр. Строительство кольца закончат в 2020 году.

МЦК

В сентябре 2016 года в столице запустили Московское центральное кольцо (МЦК). Это железная дорога протяженностью 54 километра, интегрированная с метрополитеном. На 14 станциях предусмотрены пересадки на метро (17 в перспективе), а на 6 — на электрички пригородных направлений (в будущем их будет 10). Всего на кольце 31 станция. По МЦК курсируют современные скоростные поезда "Ласточка". В сутки они перевозят более 350 тысяч человек. Для многих горожан кольцо в два раза сократило количество пересадок и время в пути.

В "Ласточках" есть кондиционеры, биотуалеты, бесплатный Wi-Fi, крепления для велосипедов и розетки. С 1 мая поезда будут ходить чаще. Интервал движения в часы пик составит пять минут, а в остальное время — 10 минут.

Электрички

Большинство горожан регулярно пользуются этим видом транспорта. Чтобы они ездили с комфортом, Москва и область заключили15-летний контракт на пригородные перевозки с двумя операторами — Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией. ЦППК будет ежегодно расходовать 2,4 миллиарда рублей на содержание подвижного состава. За несколько лет компания планирует закупить более 400 комфортабельных поездов.