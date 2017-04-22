"Яндекс.Такси" увеличит число машин в Москве к началу мая

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости/Прайм. "Яндекс.Такси" и его партнеры – таксопарки – к началу мая увеличат число подключенных к сервису автомобилей в Москве и прилегающих регионах до 46 тысяч с 32 тысяч, ожидая повышенного спроса из-за работ по благоустройству улиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

На прошлой неделе власти Москвы предупредили горожан о затруднении движения на дорогах столицы и ликвидации парковочных мест из-за работ по программе "Моя улица" и попросили автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Благоустройство улиц продлится до конца августа. Столичные власти ожидают в период проведения работ пробок в 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик.

Как отметили в компании, увеличение числа машин такси "может помочь разгрузить город в период грядущего транспортного коллапса", вызванного указанными работами по благоустройству улиц.

"Выбор такси вместо личного автомобиля решает сразу несколько проблем: поиск парковки на перекопанных тротуарах в центре Москвы, и чем меньше автомобилей на дорогах – тем меньше будет в городе пробок", — отметили в компании. К тому же, увеличение числа подключенных машин ускорит их подачу.

В компании напомнили, что в апреле "Яндекс.Такси" ввел фиксированные тарифы, благодаря чему стоимость поездки не вырастет, даже если машина попадет в пробку.