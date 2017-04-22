США
22.0422 апреля23:05МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Фотожурналисту "Россия сегодня" вручили World Press Photo

22:2722.04.2017
(обновлено: 22:38 22.04.2017)
05190
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФотокорреспонденту МИА Россия сегодня В. Мельникову вручили премию World Press PhotoФотокорреспонденту МИА Россия сегодня В. Мельникову вручили премию World Press Photo
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

Амстердам, 22 апр — РИА Новости. В Амстердаме состоялась торжественная церемония награждения лучших фотографов 2017 по версии самого престижного фотографичекого конкурса мира — World Press Photo. Фотожурналист МИА "Россия сегодня", многократный лауреат ведущих международных конкурсов мира Валерий Мельников получил награду за серию снимков "Черные дни Украины" в номинации "Долгосрочные проекты". Международное признание мастерства своих фотографов в конкурсе World Press Photo МИА "Россия сегодня" получает второй год подряд, годом ранее престижный приз получил фотожурналист Владимир Песня и его фотосерия "Хоккей в Ветлуге".

Здание МИА Россия сегодня в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
"Россия сегодня" взяла награду за интерактивный дизайн
Помимо фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" премии World Press Photo в 2017 году были также удостоены еще три российских фотожурналиста, среди которых победитель Гран-При конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2015 года Елена Аносова, она получила награду за проект "Не по пути" в номинации "Повседневная жизнь", фотокорреспондент ИД "Коммерсантъ" Кристина Кормилицына заняла третье место в номинации "Люди" за фотографию "Верность" и фотожурналист, обладатель Пулитцеровской премии Сергей Пономарев, который занял второе место в номинации "Общие новости"  за снимок для газеты New York Times об иракском семействе, бегущем из Мосула.

Валерий Мельников: "В течение трех лет  я ездил в командировки в Украину, снимал, анализировал происходящее, думал о том, что я хочу сказать этими снимками. Я не просто фиксирую события, я наделяю каждый кадр смыслом, чтобы человек задумался и над фотографией, и над самим событием. Я очень рад, что плоды моей работы были высоко отмечены мэтрами фотожурналистики".

© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкФотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine)
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Фотография Валерия Мельникова из серии "Черные дни Украины" (Black days of Ukraine)

Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых Magnum, Pictures of the Year International, Sony WAP 2015, Bourse du Talent 2016, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013,2014, 2015, 2016, World Report Award 2015, Vilnius Photo Circle 2015, Professional Photographer of the Year 2014, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Серебряная камера — 2013 и другие.

World Press Photo — это крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. На конкурс 2017 года поступило свыше 80 тысяч снимков, сделанных фотографами из 125 стран. Фотовыставка лауреатов World Press Photo  пройдет в 45 странах.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена