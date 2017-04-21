Столичная система менторства в образовании будет реализована в регионах

Столичная система менторства в образовании будет реализована в регионах

Столичная система менторства в образовании будет реализована в регионах

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. 19 и 20 апреля в столице прошла конференция "Московская модель управления образовательными системами", организованная ассоциацией "Менторы столичного образования". Она собрала представителей из 49 регионов страны, а также Болгарии, Абхазии, Киргизии и Италии, сообщает сайт mos.ru.

Участники обсудили наиболее эффективные практики управления образовательными объектами в Москве, других российских городах и за рубежом. Столичную систему менторства в образовании планируется распространить и в регионах.

Система менторства позволяет руководителям школ совершенствовать управленческие навыки. Специалисты, которые уже достигли высоких результатов в своей работе, поделились опытом и идеями с молодыми директорами.

В рамках конференции также состоялся круглый стол "Столичное образование: новые ценности и смыслы" с участием министра правительства Москвы, руководителя Департамента образования Исаака Калины и селекторное совещание Департамента образования города.