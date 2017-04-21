В Москве заработала система "Пит-стоп" на постоянной основе

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Новая система фиксации превышения скорости "Пит-стоп" перешла в Москве на постоянный режим работы, сообщается в пятницу на портале столичной мэрии.

"Камеры системы "Пит-стоп", фиксирующей превышение скорости на столичных магистралях, перешла на постоянный режим работы", — говорится в сообщении.

Система непрерывно отслеживает автомобили, превысившие максимально допустимую скорость более чем на 60 километров в час, и передает их данные ближайшим экипажам ДПС. "Пит-стоп" автоматически определяет маршрут движения нарушителя и принимает решение о необходимости его преследования и задержания. Максимальное наказание за это нарушение — лишение прав на срок до одного года.

Как рассказал глава Центра организации дорожного движения правительства Москвы Вадим Юрьев, чьи слова приводятся на портале, 14 подобных дел уже передали в суд.

"Мы видим, что водители в Москве становятся более дисциплинированными, тем не менее, остаются случаи грубого нарушения правил дорожного движения. Для понимания: водитель, который движется по городу со скоростью выше 150 километров в час, представляет угрозу не только для самого себя, но и, самое страшное, для всех окружающих. Раньше этому водителю спустя время приходил штраф, но этого недостаточно", — сказал он.

Как сообщается на портале мэрии со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, Госавтоинспекция выделила экипажи ДПС, которые будут максимально оперативно реагировать на сигнал.

"Система "Пит-стоп" показала свою эффективность, и мы начали работать с ней на постоянной основе. Единовременно ей будут пользоваться до 20 экипажей ГИБДД. В основном сотрудники ДПС станут дежурить в тех местах, где фиксируется больше всего ДТП, связанных с нарушением скоростного режима", — приводится сообщение пресс-службы.

Управление ГИБДД Москвы получило более 35 комплектов аппаратно-программного комплекса, сообщается на сайте столичного главка МВД. Отмечается, что инспектор ГИБДД при помощи нетбука на расстоянии от 700 метров до одного километра от камеры фиксации сможет реагировать на значительные превышения скорости в режиме реального времени.