В парке "Патриот" пройдет реконструкция штурма Рейхстага

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Реконструкция штурма Рейхстага, последней битвы Великой Отечественной войны, пройдет в воскресенье в подмосковном парке "Патриот", заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Одним из важнейших мероприятий является реконструкция событий разных лет, связанных с подвигами наших отцов и дедов. В это воскресенье состоится первое такое мероприятие в этом году: реконструкция штурма Рейхстага в связи в 72-й годовщиной последней битвы", — сказал Шойгу на совещании Минобороны.

По его словам, реконструкция должна напоминать нынешнем поколениям и ближним и дальним соседям России о подвиге наших отцов и дедов.

Как рассказал министр, в "штурме" примут участие реконструкторы из десяти стран — Германии, Италии, стран Прибалтики, Чехии. В целом в мероприятии примут участие более 1,2 тысячи человек, более 7 тысяч гостей, большое количество техники времен Великой Отечественной войны.

"Будут показаны воздушные, городские бои. Я думаю, что реконструкция пройдет так же успешно, как и те, что мы делали в прошлом году — "Брусиловский прорыв" и начало войны на границе в 1941 году", — сказал министр.

Он также подчеркнул, что такие мероприятия служат важнейшему из дел — сохранению и сбережению исторической памяти.