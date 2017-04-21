В парке "Патриот" пройдет реконструкция штурма Рейхстага

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Реконструкция штурма Рейхстага, последней битвы Великой Отечественной войны, пройдет в воскресенье в подмосковном парке "Патриот", заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, реконструкция должна напоминать нынешнем поколениям и ближним и дальним соседям России о подвиге наших отцов и дедов.
"Будут показаны воздушные, городские бои. Я думаю, что реконструкция пройдет так же успешно, как и те, что мы делали в прошлом году — "Брусиловский прорыв" и начало войны на границе в 1941 году", — сказал министр.
Он также подчеркнул, что такие мероприятия служат важнейшему из дел — сохранению и сбережению исторической памяти.