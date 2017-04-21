Вестибюли трех станций московского метро закроют в выходные дни

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Вестибюли станций "Тушинская", "Кузьминки" и "Севастопольская" московского метрополитена будут закрыты для пассажиров в ближайшие выходные из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе столичного метро в пятницу.

Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых.

Так, с 22.00 пятницы, 21 апреля, до открытия метрополитена в воскресенье, 23 апреля, будут закрыты северный вестибюль станции "Тушинская" (со стороны первого вагона из центра), восточный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны первого вагона из центра) и вестибюль станции "Севастопольская" — вход и выход будет через вестибюль станции "Каховская".

Кроме того, до 1 мая в северном вестибюле станции "Царицыно" (со стороны последнего вагона из центра) для прохода закрыта маршевая лестница (спуск из кассового зала на платформу), вход и выход осуществляется по эскалаторам. До 29 апреля частично ограничен вход в вестибюль станции "Тимирязевская".