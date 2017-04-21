Вопрос о захоронении тела Ленина провоцирует напряженность, считают в СПЧ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что внесенный законопроект о захоронении тела Владимира Ленина провоцирует дополнительную напряженность в обществе, захоронение должно произойти, но в будущем.
63.5%Да, тело нужно предать земле
24.4%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
12.1%Мне все равно
"Далеко не всегда соглашаюсь с Геннадием Зюгановым, но в данном случае могу согласиться, что этот законопроект провоцирует дополнительную социальную напряженность в обществе и может восприниматься, как попытка увести от текущих проблем в экономике, социальной жизни, отвлечь общественное внимание", — сказал Брод РИА Новости.
"Я, безусловно, сторонник того, чтобы тело Ленина по всем канонам было предано земле, главная площадь столицы не должна напоминать кладбище. Этот обряд захоронения рано или поздно произойдет, но я считаю, что сейчас это не дело первой необходимости. Это должно произойти в перспективе", — сказал Брод.