Вопрос о захоронении тела Ленина провоцирует напряженность, считают в СПЧ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что внесенный законопроект о захоронении тела Владимира Ленина провоцирует дополнительную напряженность в обществе, захоронение должно произойти, но в будущем.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Владимира Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект вызовом общественности и провокацией против российской государственности. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает выждать какое-то время.

"Далеко не всегда соглашаюсь с Геннадием Зюгановым, но в данном случае могу согласиться, что этот законопроект провоцирует дополнительную социальную напряженность в обществе и может восприниматься, как попытка увести от текущих проблем в экономике, социальной жизни, отвлечь общественное внимание", — сказал Брод РИА Новости.

Прежде чем вносить законопроект, депутатам стоило бы изучить общественное мнение и исходить из принципов здравого смысла, отметил он. Правозащитник уточнил, что есть значительная часть людей, считающих Ленина своим кумиром, и такой шаг спровоцирует дополнительное напряжение и протесты с их стороны.

"Я, безусловно, сторонник того, чтобы тело Ленина по всем канонам было предано земле, главная площадь столицы не должна напоминать кладбище. Этот обряд захоронения рано или поздно произойдет, но я считаю, что сейчас это не дело первой необходимости. Это должно произойти в перспективе", — сказал Брод.