В Госдуму вновь внесли проект о лишении гражданства за терроризм

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Законопроект об отмене решений о приобретении гражданства РФ лицами, которые получили его по подложным документам либо с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера, внесен в Госдуму, сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.

Первоначально законопроект был внесен лидерами думских фракций во вторник, однако накануне был отозван. Источник в нижней палата парламента пояснил РИА Новости, что документ был отозван "по техническим, формальным причинам" для совершенствования текста.

"Закон уже внесен", — сказал Крашенинников журналистам.

"Но речь не идет о том, что как было написано некоторыми СМИ, что человек совершил террористический акт, его будут лишать гражданства или еще что-то. Даже термина "лишен" нет, есть "отмена" только гражданства. Только тот, кто его приобрел либо по подложным документам, либо предоставив ложные сведения", — пояснил парламентарий.

По его словам, "ложные сведения — это речь идет о том, что человек приобретает гражданство совсем не для того, чтобы быть гражданином России, а это для него как способ совершать какие-то преступления экстремистского или террористического характера".