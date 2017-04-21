Политолог рассказал, как Запад будет использовать "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Давление на страну в связи с "ущемлением" прав организации "Свидетели Иеговы" является отработанным международным механизмом для обвинения в недемократичности, заявил в пятницу РИА Новости политолог Александр Асафов.
"Свидетели Иеговы" очень берегут свой образ гонимых и всегда пытаются его выпятить. Это отработанный механизм западных стран для обвинения страны в недемократических способах правления. Безусловно, мировое "прогрессивное сообщество" будет предъявлять России не только иски в ЕСПЧ, но и использовать этот аргумент для политического давления на нашу страну", – сказал Асафов.
"Они пытаются представить дело так, что им якобы запрещается только переливание крови, но на самом деле цель "Свидетелей Иеговы" состоит в том, чтобы максимально выключить из общества, гражданской жизни, воспрепятствовать его обязанностям – голосованию на выборах, службе в армии. Для этого они используют методы манипуляции и подавления сознания", – добавил политолог.