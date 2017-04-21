Политолог рассказал, как Запад будет использовать "Свидетелей Иеговы"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Давление на страну в связи с "ущемлением" прав организации "Свидетели Иеговы" является отработанным международным механизмом для обвинения в недемократичности, заявил в пятницу РИА Новости политолог Александр Асафов.

Верховный суд России в четверг признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу. Представители "Свидетелей Иеговы" заявили журналистам, что намерены обжаловать решение российского суда в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В защиту организации также выступили МИД Германии и внешнеполитическая служба Евросоюза.

"Свидетели Иеговы" очень берегут свой образ гонимых и всегда пытаются его выпятить. Это отработанный механизм западных стран для обвинения страны в недемократических способах правления. Безусловно, мировое "прогрессивное сообщество" будет предъявлять России не только иски в ЕСПЧ, но и использовать этот аргумент для политического давления на нашу страну", – сказал Асафов.

По его словам, организацию пытаются представить как тихих людей, изучающих Библию, однако это деструктивная секта.

"Они пытаются представить дело так, что им якобы запрещается только переливание крови, но на самом деле цель "Свидетелей Иеговы" состоит в том, чтобы максимально выключить из общества, гражданской жизни, воспрепятствовать его обязанностям – голосованию на выборах, службе в армии. Для этого они используют методы манипуляции и подавления сознания", – добавил политолог.