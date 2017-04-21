"Россия сегодня" откажется от покупки видеоматериалов Reuters

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" не станет заключать договор с Reuters после того, как британское агентство выпустило новость о "вмешательстве России в американские выборы" с бездоказательными обвинениями в адрес агентства Sputnik.

Договор на покупку видеоматериалов был согласован сторонами ранее и должен был вступить в действие 1 мая, но теперь подписание не состоится.

Reuters опубликовал "эксклюзивный" материал, в котором утверждалось, что Российский институт стратегических исследований разрабатывал стратегию вмешательства в выборы в США. Один из якобы подготовленных институтом документов предполагал формирование положительного образа выгодного Кремлю кандидата, а второй — распространение информации о нарушениях на выборах. Работать на имидж нужного кандидата якобы должны были RT, Sputnik и другие СМИ.

Примечательно, что в качестве источника "сенсации" Reuters указывал "трех действующих и четверых бывших" американских чиновников. Ни одного имени агентство не указало.

В ответ на публикацию главный редактор Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила: "Западная журналистика пробила очередное дно. Reuters пишет, что знает семерых парней, которые зуб дают, что своими глазами видели секретный русский доклад. Даже два. Дайте Reuters "Оскара" за лучший сценарий, они его заслужили".

Опубликованные Reuters сообщения прокомментировал и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего не знает ни о каких докладах РИСИ, и добавил, что "семь анонимных источников не стоят одного реального".