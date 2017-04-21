"Россия сегодня" откажется от покупки видеоматериалов Reuters

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" не станет заключать договор с Reuters после того, как британское агентство выпустило новость о "вмешательстве России в американские выборы" с бездоказательными обвинениями в адрес агентства Sputnik.
Reuters опубликовал "эксклюзивный" материал, в котором утверждалось, что Российский институт стратегических исследований разрабатывал стратегию вмешательства в выборы в США. Один из якобы подготовленных институтом документов предполагал формирование положительного образа выгодного Кремлю кандидата, а второй — распространение информации о нарушениях на выборах. Работать на имидж нужного кандидата якобы должны были RT, Sputnik и другие СМИ.
Примечательно, что в качестве источника "сенсации" Reuters указывал "трех действующих и четверых бывших" американских чиновников. Ни одного имени агентство не указало.
Опубликованные Reuters сообщения прокомментировал и пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что ничего не знает ни о каких докладах РИСИ, и добавил, что "семь анонимных источников не стоят одного реального".