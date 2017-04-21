В России неинфекционные заболевания являются причиной около 70% смертей

МОСКВА, 21 апр —РИА Новости. В России неинфекционные заболевания являются причиной около 70% смертей, что приводит к большим экономическим потерям, обусловленным как прямыми затратами на оказание медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной и дорогостоящей, отмечалось на форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

"По данным Всероссийского эпидемиологического исследования распространенности сахарного диабета 2 типа, которое провел Эндокринологический научный центр в партнерстве с Санофи, более 6 миллионов человек имеют сахарный диабет. При этом в России неинфекционные заболевания являются причиной около 70% смертей",- сказала директор компании Санофи Россия Наира Адамян.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Лиги здоровья нации" Церемония подписания партнерского соглашения между Общероссийской общественная организация "Лига здоровья нации" и компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями © Фото : предоставлено пресс-службой "Лиги здоровья нации" Церемония подписания партнерского соглашения между Общероссийской общественная организация "Лига здоровья нации" и компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями

Во время форума спикеры отметили, что для снижения бремени неинфекционных заболеваний в России разрабатывается проект Национальной стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года, которая предполагает снижение смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.

В дни форума было подписано партнерское соглашение между Общероссийской общественная организация "Лига здоровья нации" и компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями.

В рамках соглашения стороны договорились о сотрудничестве в области формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний.

Церемония подписания состоялась в присутствии министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Свои подписи под документом поставили руководители организаций — президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик Лео Бокерия и генеральный директор Санофи Россия Наира Адамян.

Отмечается, что на первом этапе приоритетным направлением для совместной работы станет реализация комплексных проектов по эффективной борьбе с сахарным диабетом в регионах РФ.

"Подписание соглашения- это важный шаг на пути совместной работы, направленной на улучшение ситуации с сахарным диабетом в нашей стране. Мы убеждены, что необходимо объединять усилия государства, общества и бизнеса, совместно разрабатывать и внедрять в регионах эффективные программы по профилактике и контролю сахарного диабета", — подчеркнула Адамян.

"Структурная часть нашей жизни очень видоизменилась, и сегодня мы все чаще не только в вопросах здоровья, но и по многим другим разделам обращаемся к бизнес — сообществу. То самое сообщество, которое реально располагает возможностями для того, чтобы помочь в формировании тех задач, которые мы ставим", — заявил академик Лео Бокерия, президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации".

© Фото : предоставлено пресс-службой "Лиги здоровья нации" Церемония подписания партнерского соглашения между Общероссийской общественная организация "Лига здоровья нации" и компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями © Фото : предоставлено пресс-службой "Лиги здоровья нации" Церемония подписания партнерского соглашения между Общероссийской общественная организация "Лига здоровья нации" и компанией Санофи в области борьбы с неинфекционными заболеваниями

Бокерия подчеркнул, что подписанное соглашение станет базой для привлечения других участников бизнес-сообщества.

Все мероприятия "Лиги здоровья нации" активно поддерживаются государственными и общественными структурами Основные ее проекты традиционно включаются в планы научно-практических мероприятий профильных министерств, агентств и служб.

За 13 лет работы было реализовано более 100 проектов различного уровня.