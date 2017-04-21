Песков: в России нет ограничений для работы организаций крымских татар

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Экстремистская деятельность в России запрещена, а общественная — нет, ограничений для функционирования общественных организаций граждан России — крымских татар нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Международного суда ООН о том, что Россия должна воздержаться от ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис.

Международный суд ООН ранее отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России в связи с нарушением конвенции по финансированию терроризма. В тоже время, суд посчитал, что Россия должна воздерживаться от введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, который признан экстремистским и запрещен в России.

"Фактически никаких ограничений для функционирования общественных организаций граждан России — крымских татар нет, существуют различные экстремистские проявления, экстремистские организации и как, собственно, как и везде в России, экстремистские проявления будут преследоваться по закону, а все, что не запрещено, оно разрешено — и общественная деятельность, и политическая, и иная — здесь никаких проблем нет", — заявил Песков.

На вопрос, будет ли меджлис считаться экстремистской организацией, Песков ответил: "Я сказал, что мог сказать на эту тему". Меджлис крымскотатарского народа был признан в России экстремистской организацией в 2016 году.