Ялта породнится с итальянским Ровиго

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымская Ялта породнится с итальянским городом Ровиго, протокол о намерении уже подписан, сообщил глава ялтинской администрации Андрей Ростенко.

Документ подписан на полях Ялтинского международного экономического форума в пятницу с вице-мэром Ровиго Эсио Кончи.

"Мы подписали протокол о намерениях о подготовке договора о сотрудничестве с городом Ровиго. Вице-мэр приехал с предложением подписать этот меморандум, чтобы по приезду обратно в Италию с мэром города и депутатским корпусом окончательно обсудить все пункты будущего соглашения о содружестве, чтобы связать наши города побратимскими взаимоотношениями", — сказал журналистам Ростенко.

После этого, по его словам, будут определены дата и место подписания побратимского договора между городами. "Мы будем расширять уровень общения и с другими итальянскими городами", — подчеркнул Ростенко.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>