Ялта породнится с итальянским Ровиго
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымская Ялта породнится с итальянским городом Ровиго, протокол о намерении уже подписан, сообщил глава ялтинской администрации Андрей Ростенко.
Документ подписан на полях Ялтинского международного экономического форума в пятницу с вице-мэром Ровиго Эсио Кончи.
"Мы подписали протокол о намерениях о подготовке договора о сотрудничестве с городом Ровиго. Вице-мэр приехал с предложением подписать этот меморандум, чтобы по приезду обратно в Италию с мэром города и депутатским корпусом окончательно обсудить все пункты будущего соглашения о содружестве, чтобы связать наши города побратимскими взаимоотношениями", — сказал журналистам Ростенко.
После этого, по его словам, будут определены дата и место подписания побратимского договора между городами. "Мы будем расширять уровень общения и с другими итальянскими городами", — подчеркнул Ростенко.
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© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанк<a href="http://www.multitour.ru/tur/krym/yalta/" target="new">Крупнейшая здравница Крыма Ялта</a> - один из самых известных курортов южного берега полуострова. В Ялте еще в конце XIX века любил отдыхать весь свет аристократии, когда-то здесь можно было легко встретить многочисленных представителей известных семей, художников, литераторов.
<a href="http://www.multitour.ru/tur/krym/yalta/" target="new">Крупнейшая здравница Крыма Ялта</a> - один из самых известных курортов южного берега полуострова. В Ялте еще в конце XIX века любил отдыхать весь свет аристократии, когда-то здесь можно было легко встретить многочисленных представителей известных семей, художников, литераторов.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкКанатная дорога Ялта-Горка протянулась над центром Ялты и известна каждому ялтинцу и многим отдыхающим курорта. Протяженность канатной дороги 600 м и перепад высот – 120 м преодолевается по воздуху за 12 мин. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров, заскакивать в кабинку нужно на ходу, движение замкнутое по кругу и без остановок.
Канатная дорога Ялта-Горка протянулась над центром Ялты и известна каждому ялтинцу и многим отдыхающим курорта. Протяженность канатной дороги 600 м и перепад высот – 120 м преодолевается по воздуху за 12 мин. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров, заскакивать в кабинку нужно на ходу, движение замкнутое по кругу и без остановок.
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Сухой мягкий климат, большое количество солнечных дней обусловили появление здесь первых пансионатов и санаториев для лечения и профилактики больных, страдающих заболеваниями органов дыхания, кровеносной системы и нервными болезнями, еще в 70-х годах XIX столетия.
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Одной из наиболее выдающихся и популярных среди туристов достопримечательностей Крымского побережья является гора Ай-Петри. Вершина этой горы плоская. Ее высоту очень легко запомнить. Один-два-три-четыре: 1234 метра над уровнем моря.
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© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЯлтинский маяк находится на краю бетонного мола у пассажирского порта Ялты, который частично перегораживает вход в Ялтинскую бухту. Маяк обеспечивает безопасное плавание судов вдоль южного берега Крыма и при заходе кораблей в пассажирский порт Ялты. А назначение мола – сделать безопасной стоянку кораблей в порту. Ведь в зимнее время на здешнем побережье разыгрываются порой нешуточные шторма силой до 8-9 баллов.
Ялтинский маяк находится на краю бетонного мола у пассажирского порта Ялты, который частично перегораживает вход в Ялтинскую бухту. Маяк обеспечивает безопасное плавание судов вдоль южного берега Крыма и при заходе кораблей в пассажирский порт Ялты. А назначение мола – сделать безопасной стоянку кораблей в порту. Ведь в зимнее время на здешнем побережье разыгрываются порой нешуточные шторма силой до 8-9 баллов.