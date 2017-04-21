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Общество

Ялта породнится с итальянским Ровиго

13:1821.04.2017
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© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Ялту. Архивное фотоВид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымская Ялта породнится с итальянским городом Ровиго, протокол о намерении уже подписан, сообщил глава ялтинской администрации Андрей Ростенко.

Документ подписан на полях Ялтинского международного экономического форума в пятницу с вице-мэром Ровиго Эсио Кончи.

"Мы подписали протокол о намерениях о подготовке договора о сотрудничестве с городом Ровиго. Вице-мэр приехал с предложением подписать этот меморандум, чтобы по приезду обратно в Италию с мэром города и депутатским корпусом окончательно обсудить все пункты будущего соглашения о содружестве, чтобы связать наши города побратимскими взаимоотношениями", — сказал журналистам Ростенко.

После этого, по его словам, будут определены дата и место подписания побратимского договора между городами. "Мы будем расширять уровень общения и с другими итальянскими городами", — подчеркнул Ростенко.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Ялта - город, где отдыхала богема
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанк<a href="http://www.multitour.ru/tur/krym/yalta/" target="new">Крупнейшая здравница Крыма Ялта</a> - один из самых известных курортов южного берега полуострова. В Ялте еще в конце XIX века любил отдыхать весь свет аристократии, когда-то здесь можно было легко встретить многочисленных представителей известных семей, художников, литераторов.Пожилые люди на набережной в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
<a href="http://www.multitour.ru/tur/krym/yalta/" target="new">Крупнейшая здравница Крыма Ялта</a> - один из самых известных курортов южного берега полуострова. В Ялте еще в конце XIX века любил отдыхать весь свет аристократии, когда-то здесь можно было легко встретить многочисленных представителей известных семей, художников, литераторов.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкКанатная дорога Ялта-Горка протянулась над центром Ялты и известна каждому ялтинцу и многим отдыхающим курорта. Протяженность канатной дороги 600 м и перепад высот – 120 м преодолевается по воздуху за 12 мин. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров, заскакивать в кабинку нужно на ходу, движение замкнутое по кругу и без остановок.Канатная дорога в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Канатная дорога Ялта-Горка протянулась над центром Ялты и известна каждому ялтинцу и многим отдыхающим курорта. Протяженность канатной дороги 600 м и перепад высот – 120 м преодолевается по воздуху за 12 мин. Каждая кабинка рассчитана на двух пассажиров, заскакивать в кабинку нужно на ходу, движение замкнутое по кругу и без остановок.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНабережная Ялты - центральная прогулочная улица, одна из старейших в городе. Набережная обрамлена пальмами и заполнена непрерывной чередой аттракционов, баров, кафе и ресторанов.Отдыхающие на набережной в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Набережная Ялты - центральная прогулочная улица, одна из старейших в городе. Набережная обрамлена пальмами и заполнена непрерывной чередой аттракционов, баров, кафе и ресторанов.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ Ялте совмещали отдых с лечением такие знаменитые творческие люди, как Левитан, Бунин, Рерих, Толстой и многие другие, а Чехов, поселившийся в этом живописном месте Крыма, считал, что "Ялта лучше Ниццы".Отдыхающие на набережной в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Ялте совмещали отдых с лечением такие знаменитые творческие люди, как Левитан, Бунин, Рерих, Толстой и многие другие, а Чехов, поселившийся в этом живописном месте Крыма, считал, что "Ялта лучше Ниццы".
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСобор Святого благоверного князя Александра Невского - главный православный собор Ялты, одна из достопримечательностей города.Собор Александра Невского в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Собор Святого благоверного князя Александра Невского - главный православный собор Ялты, одна из достопримечательностей города.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСовременная Ялта привлекает туристов со всего мира своим целебным субсредиземноморским климатом, отдых в Ялте у лазурного чистого моря выбирает большинство людей, решивших провести отпуск в родных широтах.Девушка на набережной в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Современная Ялта привлекает туристов со всего мира своим целебным субсредиземноморским климатом, отдых в Ялте у лазурного чистого моря выбирает большинство людей, решивших провести отпуск в родных широтах.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСухой мягкий климат, большое количество солнечных дней обусловили появление здесь первых пансионатов и санаториев для лечения и профилактики больных, страдающих заболеваниями органов дыхания, кровеносной системы и нервными болезнями, еще в 70-х годах XIX столетия.Отдыхающие играют в шахматы на набережной в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Сухой мягкий климат, большое количество солнечных дней обусловили появление здесь первых пансионатов и санаториев для лечения и профилактики больных, страдающих заболеваниями органов дыхания, кровеносной системы и нервными болезнями, еще в 70-х годах XIX столетия.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОдной из наиболее выдающихся и популярных среди туристов достопримечательностей Крымского побережья является гора Ай-Петри. Вершина этой горы плоская. Ее высоту очень легко запомнить. Один-два-три-четыре: 1234 метра над уровнем моря.Виды на гору Ай-Петри в Ялтинском регионе
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Одной из наиболее выдающихся и популярных среди туристов достопримечательностей Крымского побережья является гора Ай-Петри. Вершина этой горы плоская. Ее высоту очень легко запомнить. Один-два-три-четыре: 1234 метра над уровнем моря.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПиком посещаемости Ялты всегда считался бархатный, или виноградный, сезон, начинающийся в середине августа и длящийся больше месяца.Жители Ялты на мотоцикле
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Пиком посещаемости Ялты всегда считался бархатный, или виноградный, сезон, начинающийся в середине августа и длящийся больше месяца.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЯлтинский маяк находится на краю бетонного мола у пассажирского порта Ялты, который частично перегораживает вход в Ялтинскую бухту. Маяк обеспечивает безопасное плавание судов вдоль южного берега Крыма и при заходе кораблей в пассажирский порт Ялты. А назначение мола – сделать безопасной стоянку кораблей в порту. Ведь в зимнее время на здешнем побережье разыгрываются порой нешуточные шторма силой до 8-9 баллов.Маяк у пассажирского порта в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Ялтинский маяк находится на краю бетонного мола у пассажирского порта Ялты, который частично перегораживает вход в Ялтинскую бухту. Маяк обеспечивает безопасное плавание судов вдоль южного берега Крыма и при заходе кораблей в пассажирский порт Ялты. А назначение мола – сделать безопасной стоянку кораблей в порту. Ведь в зимнее время на здешнем побережье разыгрываются порой нешуточные шторма силой до 8-9 баллов.
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