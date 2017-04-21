Депутат: гражданин должен сам решать, оцифровывать ли свою трудовую книжку

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Каждый россиянин должен сам решать, оцифровывать свою трудовую книжку или оставить ее в бумажном варианте, считает первый зампредседателя думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что предложения по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат будут сделаны до конца года.

"Перевод трудовых книжек в электронный формат, безусловно, современная инициатива, однако она требует детальной проработки – начиная с того, насколько повсеместно нужно применять этот опыт. Необходимо, чтобы каждый гражданин мог решать, оцифровывать его трудовую книжку или же оставить ее в бумажном варианте. При введении электронных трудовых книжек необходимо продумать гарантии их сохранности, с тем, чтобы трудовая книжка не читалась всеми подряд, так как она содержит персональные данные", — цитирует пресс-служба партии "Единая Россия" слова Тарасенко.

Он добавил, что перевод трудовых книжек в электронный формат – дорогой процесс в масштабах страны. "Учитывая этот и другие факторы, нужно точно понимать, насколько это необходимо нам сегодня", – заключил депутат.