Госдума приняла закон о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который регулирует деятельность онлайн-кинотеатров (аудиовизуальных сервисов) в РФ и устанавливает штрафы до 3 миллионов рублей за несоблюдение ими законодательства.

Законопроект вводит понятие "владелец аудиовизуального сервиса". Согласно документу, это владелец сайта и страницы сайта, информационной системы, программы для ЭВМ, которые используются для формирования и организации распространения в интернете совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату и при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч пользователей, находящихся в России.

Проект закона обязывает владельцев онлайн-кинотеатров и агрегаторов установить одну из предлагаемых Роскомнадзором программ, предназначенных для определения количества пользователей информационным интернет-ресурсом.

Вместе с тем закрепляются обязанности владельца аудиовизуального сервиса не допускать использования сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Также не допускается распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.

Предусматривается создание и ведение Роскомнадзором реестра аудиовизуальных сервисов. Регламентируется порядок включения в реестр указанных ресурсов, порядок взаимодействия Роскомнадзора с хостинг-провайдерами, иными обеспечивающими размещение аудиовизуального сервиса в интернете лицами и владельцами аудиовизуального сервиса.

Владельцы онлайн-кинотеатров

Законопроект устанавливает, что владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Согласно проекту закона, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса. При условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией.

Эта норма будет распространяться на онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.

Также определяется, что аудиовизуальными сервисами не являются: информационные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законом о СМИ в качестве сетевых изданий, поисковые системы; информационные ресурсы, на которых аудиовизуальные произведения размещаются преимущественно интернет-пользователями.

Штрафы

Кроме того, законопроектом предлагается ввести административную ответственность. Так, за распространение владельцем аудиовизуального сервиса незарегистрированных СМИ предусматривается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также вводится административная ответственность за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Штраф предусматривается также за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства РФ: для граждан — в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 до 1 миллиона рублей. За повторное совершение административного правонарушения предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2017 года.