В Анадыре уничтожат всех безнадзорных животных

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти городского округа Анадыря разместили на своем сайте предупреждение об уничтожении всех безнадзорных животных из-за угрозы заражения бешенством в связи с участившимися случаями нападения на людей.

В сообщении отмечается, что правительства Чукотского автономного округа объявило Анадырь, где с начала года зафиксировано три случая бешенства животных и произошло более 20 нападений бродячих собак на людей, "угрожаемой зоной по бешенству".

"В соответствии с постановлением губернатора и решением Комиссии все безнадзорные животные подлежат немедленной утилизации. В соответствии с правилами правительства (региона — ред), безнадзорным животным признается любое животное находящееся без поводка и присмотра владельца на улице. Исключением являются собаки декоративных карликовых пород", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия по уничтожению животных начнутся 25 апреля.

Кроме того, городская администрация напоминает владельцам животных о соблюдении правила содержания и выгула питомцев и рекомендует "на период, пока проблема безнадзорных животных не будет решена, принять необходимые меры безопасности и по возможности не оставлять детей на улице без присмотра".

"В результате заражения бешенством человека, без последующих профилактических мероприятий, в ста процентах случаев наступает летальный исход. Особо важно, что заражение может произойти в результате простого контакта безнадзорного животного с человеком (т.е. без укуса)", — сказано в предупреждении.