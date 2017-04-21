В Анадыре уничтожат всех безнадзорных животных

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти городского округа Анадыря разместили на своем сайте предупреждение об уничтожении всех безнадзорных животных из-за угрозы заражения бешенством в связи с участившимися случаями нападения на людей.
"В соответствии с постановлением губернатора и решением Комиссии все безнадзорные животные подлежат немедленной утилизации. В соответствии с правилами правительства (региона — ред), безнадзорным животным признается любое животное находящееся без поводка и присмотра владельца на улице. Исключением являются собаки декоративных карликовых пород", — говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятия по уничтожению животных начнутся 25 апреля.
"В результате заражения бешенством человека, без последующих профилактических мероприятий, в ста процентах случаев наступает летальный исход. Особо важно, что заражение может произойти в результате простого контакта безнадзорного животного с человеком (т.е. без укуса)", — сказано в предупреждении.