Нарышкин сомневается, что Совбез рассмотрит письмо Зюганова о Ленине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Совет безопасности РФ вряд ли будет рассматривать письмо главы КПРФ Геннадия Зюганова по идее захоронения большевистского лидера Владимира Ленина, заявил РИА Новости глава СВР, председатель Российского исторического общества, экс-спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

В четверг Зюганов призвал Совет безопасности рассмотреть законопроект о перезахоронении Ленина и назвал этот проект вызовом общественности и провокацией против российской государственности.

"Не думаю", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос, будет ли Совбез рассматривать письмо Зюганова на заседании.

По его словам, идея нуждается во внимательной оценке и должна быть продумана.

"Я думаю, что нужно подумать внимательно. Нужно еще раз оценить реакцию тех или иных частей нашего общества", — сказал Нарышкин, комментируя обсуждения по поводу захоронения Ленина, а также соответствующий законопроект в Госдуме.

Законопроект был внесен в Госдуму в четверг представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи.