Мурашко: надо маркировать препараты, прерывающие беременность

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Система маркировки лекарств поможет предотвратить незаконную продаже препаратов для прерывания беременности, рассказал глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Он отметил, что "случаи поступления женщин с массивным кровотечением из-за нелегального, не сопровождающегося наблюдением врача применения препарата уже привели к нескольким ситуациям, угрожающим их жизни".

"Система однозначно будет профилактировать те правонарушения – это введение в продажу аптечными организациями препаратов для прерывания беременности, которые не имеют права реализовываться в аптечных организациях", — сказал Мурашко в ходе конференции в Москве.

Как ранее сообщили в Росздравнадзоре, маркировка лекарств двухмерным штриховым кодом должна обеспечить для покупателей возможность проверить легальность препарата с помощью смартфона или общедоступного сканера в аптеке, а также обеспечить в автоматизированном режиме защиту легального оборота от недоброкачественных и контрафактных препаратов.

На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 наименований лекарственных препаратов, в том числе 10 торговых наименований препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий, и более 30 торговых наименований лекарственных средств из перечня жизненно важных.