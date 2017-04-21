Более 60% россиян считают необходимым захоронить тело Ленина, показал опрос

Мавзолей В. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото

Мавзолей В. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более 60% россиян заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, следует из данных всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Разница в оценках отмечается и в отношении к предложению захоронить тело Ленина: Большинство (63%) в целом согласно с тем, что это необходимо сделать, однако 32% считают нужным осуществить это немедленно (среди 25-34-летних – 40%), а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос не будет затрагивать тех, для кого Ленин дорог", — говорится в сообщении.

При этом еще около трети опрошенных предлагает оставить все так, как есть сейчас.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 марта 2017 года. Опрос проведен с помощью телефонного интервью среди 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.