Более 60% россиян считают необходимым захоронить тело Ленина, показал опрос

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более 60% россиян заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, следует из данных всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
63.9%Да, тело нужно предать земле
21.6%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
14.5%Мне все равно
При этом еще около трети опрошенных предлагает оставить все так, как есть сейчас.
Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о захоронении останков Владимира Ленина. В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 марта 2017 года. Опрос проведен с помощью телефонного интервью среди 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.