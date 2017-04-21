Российским школьникам будут рассказывать о пользе здорового образа жизни

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. В российских школах начнут рассказывать о пользе здорового образа жизни и влиянии на организм вредных привычек, сказал замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян на "Красноярском экономическом форуме".

© РИА Новости . Игорь Руссак Перейти в фотобанк В Совфеде призвали поощрять здоровый образ жизни, а не вводить запреты В ходе своего выступления он отметил, что важнейшим направлением работы министерства на ближайшие годы является формирование ответственности у человека за сохранение и поддержание своего здоровья.

"Это программы, которые должны реализовываться не только среди трудоспособного взрослого населения, это программы, и мы сейчас это совместно с Минобрнауки делаем, которые должны реализовываться уже с уровня образовательных организаций, потому что это надо прививать все с детства", — сказал Каграманян.

Замминистра подчеркнул, что в это поле деятельности также должны быть вовлечены на широкой основе межведомственное взаимодействие, социально-ориентированные НКО, пациентсткие организации и СМИ.