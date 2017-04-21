В Мневниковской пойме построят 14 километров дорог

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. На территории Мневниковской поймы планируется построить чуть более 14 километров дорог, сообщает mos.ru со ссылкой на руководителя Департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

Работы начнутся в конце этого года. Помимо дорог планируется построить два пешеходных моста, которые свяжут пойму с Островной улицей и районом Крылатское, а также с улицей Мясищева и Филевским парком.

Общая площадь застройки Мневниковской поймы составит около двух миллионов квадратных метров. Работы будут завершены в 2018 году.