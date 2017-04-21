Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Прохладная погода с дождями и порывистым ветром ожидает столичный регион в выходные дни, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"В субботу синоптическая ситуация в регионе обусловится прохождением системы атмосферных фронтов, связанных с северным атлантическим циклоном. Поэтому москвичей ждет пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода с температурным режимом на 3-4 градуса ниже климатической нормы", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", в ночь на субботу будет облачно, небольшие осадки, юго-западный ветер 4-9 метров в секунду. Температура будет +1… +3 градуса в Москве и от —1 до +4 градусов по области. Днем облачно, временами дожди, порывистый ветер, температура – 5-7 градусов выше нуля.

В воскресенье характер погоды будет определяться тыловой частью циклона, из-за чего осадки ослабеют.

"Из облаков неуверенно выглянет солнце, температурный фон останется не по сезону прохладным. Ночью — переменная облачность, без существенных осадков, но местами возможна гололедица. Юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, температура в столице — около нуля градусов, по области —3… +2 градуса. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки, температура +5… +7 градусов", — добавил собеседник агентства.