Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина провокацией

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.
62.8%Да, тело нужно предать земле
21.1%Нет, Ленин был ключевой фигурой в истории страны
16%Мне все равно
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в четверг представителями ЛДПР и " Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи.
"Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем эту как крупнейшую провокацию против российской государственности", — сказал Зюганов журналистам.