Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина провокацией

Мавзолей В. И. Ленина. Архивное фото

Мавзолей В. И. Ленина. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал законопроект о захоронении Ленина крупнейшей провокацией против российской государственности.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в четверг представителями ЛДПР и " Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи.

"Мы не просто рассматриваем это как вызов общественности, мы рассматриваем эту как крупнейшую провокацию против российской государственности", — сказал Зюганов журналистам.