МЭР РФ занялось вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Вопрос индексации пенсий в РФ работающим пенсионерам пока прорабатывается, нужно посчитать бюджетные расходы, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Красноярского экономического форума.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме сообщил, что парламенту и правительству РФ необходимо вместе обсудить социальные и экономические последствия для дальнейшей индексации пенсий работающим пенсионерам и принять взвешенное решение по этому вопросу.

В России был принят закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам с января 2016 года.

"Прорабатывается. Там все просто, надо считать, сколько потребует бюджетных средств, и в правительстве решать", — сказал Фомичев в ответ на вопрос про индексации пенсий работающим пенсионерам.