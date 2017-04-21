Минэкономразвития изучает варианты поддержки семей по рождению первенцев

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Рассматриваются различные варианты поддержки семей в РФ по рождению первенцев, в том числе в рамках плана по повышению роста экономики до 2025 года, сообщил журналистам замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев в кулуарах Красноярского экономического форума.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе своего выступления в Госдуме в среду заявил, что правительству необходимо задуматься о методах стимулирования рождения первенцев, с задачей стимулирования рождения вторых и третьих детей правительство справилось.

"Есть много вариантов, которые сейчас рассматриваются, в том числе при разработке плана на 2017-2025 годы. Пока никаких решений по этому поводу нет", — ответил Фомичев на вопрос о мерах поддержки рождения первенцев.