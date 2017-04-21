В МЭР сообщили сроки принятия решения о параметрах пенсионной системы

КРАСНОЯРСК, 21 апр — РИА Новости. Решение о параметрах пенсионной системы должны быть приняты в течение ближайшего года, это, возможно, будет прописано в плане кабмина до 2025 года, сообщил журналистам замглавы МЭР РФ Олег Фомичев в кулуарах Красноярского форума.
Власти РФ и экспертное сообщество в настоящее время ведут активные дискуссии о модели и параметрах пенсионной системы. В частности, особенно остро стоит вопрос о возможности и необходимости повышения пенсионного возраста. Оценки экономического и социального блоков правительства пока по многом расходятся.