В Пензе закрыли салон красоты, где вместо врачей работали автомеханики

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Полиция Пензы задержала руководителей и сотрудников салона красоты. Организация позиционировала себя как "международная медицинская клиника", в то время как манипуляции над пациентами проводил автомеханик. Подробнее о мошеннической схеме — в материале РИА Новости.

Медовый массаж от механика

Свыше ста жителей Пензы заявили в полицию о мошенничестве в клинике с претенциозным названием "Европа". Сначала сотрудники заведения предлагали потенциальным клиентам — большинство из них составляли женщины старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику, обязательным условием которой было наличие паспорта. Затем под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на суммы от 50 до 200 тысяч рублей.

Бизнес вели южане: Арамаис Мегрикян из Адыгеи и Эдуард Мелконян из Краснодарского края. Для обоих дельцов Пенза была не первым городом, в котором они открыли нелегальный косметологический салон с типично мошеннической схемой, но, по всей вероятности, первым, где на них завели уголовное дело.

"Международная медицинская клиника" располагалась на окраине города в торговом центре "Олимп" на третьем этаже. На том же месте, где ранее закрыли салон DeSheli, не менее скандальную сеть косметологических услуг.

Помимо ухода за телом (например, медовый массаж и мезотерапия), лицом (например, алмазная микродермабразия) и волосами, заведение предлагало провести лабораторные исследования. В том числе гормональное и биохимическое исследования крови и анализы на онкомаркеры. Оказанием услуг в "клинике" занимались сотрудники в белых халатах без медицинского образования. В частности, за комплексную диагностику здоровья отвечал профессиональный автомеханик, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Фото : страница "ВКонтакте" Фотография салона со страницы Ольги Европы "ВКонтакте" © Фото : страница "ВКонтакте" Фотография салона со страницы Ольги Европы "ВКонтакте"

Кредитный чемодан за 100 тысяч рублей

Местная жительница Елена Березина рассказала, что в "Европе" ей предложили лечение варикоза. С 30-процентной скидкой — "всего" за 109 тысяч вместо 155 тысяч рублей. Другая пензячка Диана Халитова сообщила, что ее уговаривали оформить кредит два с половиной часа, со скидками и "плюсами":

"Один из них настаивал, что мне точно очень нужна эта процедура: "Так себя запустить!". Когда я сказала, что надо поговорить с мужем, в грубой форме ответили, что не дают эти расчеты на руки".

Одной из первых о мошенничестве в июле прошлого года публично рассказала пензячка Наталья Лемясова. Ей, как и многим горожанам, неоднократно звонили из "клиники" и, несмотря на отказы, вновь и вновь предлагали "бесплатную" диагностику и косметологические услуги. Будучи кормящей мамой, девушка испытывала проблемы с кожей рук, поэтому когда ей обещали парафиновое обертывание, она согласись прийти.

Обязательным условием было наличие паспорта, а для отвода глаз Лемясовой дали заполнить анкету о наличии тех или иных заболеваний. Пока девушка ждала "врача", который проведет обещанную процедуру, к ней подошел мужчина и представился "менеджером-косметологом". Он сообщил, что врач занят, но у них есть время, чтобы пройти тест на состояние кожи и волос.

Когда Лемясова отказалась, мужчина, посовещавшись с руководством, предложил ей шоколадное обертывание "совершенно бесплатно". Между делом он сообщил, что к ним в салон приходит "смотреть на пациентов и назначать лечение" известный местный хирург.

"Потом мы говорили о детях, погоде, жизни. Он меня "прессовал" полтора часа (я ждала только ради шоколадного обертывания), но в итоге я не выдержала и сказала, что мне пора. Он сообщил, что за шоколадное обертывание нужно платить, а другие процедуры сделать нельзя, так как все аппараты заняты".

Сотне пензенцев — в основном пожилым женщинам — обмана избежать не удалось. Как анонимно рассказала одна из потерпевших, под нажимом мошенников ("был разговор про мою жизнь: где я работала, на кого училась, где и как живу") она заключила договор на 100 тысяч рублей — "абонемент" на два с половиной года.

Маски Клеопатры



В 2012 году предприниматель из Майкопа Арамаис Мегрикян зарегистрировал в Арзамасе Нижегородской области косметологический салон "Парис". Общий оборот компании, по данным СПАРК, составил два миллиона рублей. Чуть позже делец открыл второй салон — "Королевство красоты".

В 2015 году местная жительница по фамилии Волкова обратилась в Арзамасский городской суд. Выяснилось, что в одном из салонов Мегрикяна после бесплатной косметической процедуры она подписала договор на абонемент на крупную сумму. По кредиту ей должны были провести несколько сеансов массажа, сделать "маски Клеопатры", мезотерапию, лифтинг и пилинг.

После пары процедур кожа Волковой воспалилась — у женщины диагностировали аллергический дерматит шеи, лица и груди. Она попыталась вернуть деньги в салоне, но Мегрикян ей отказал.

Поскольку услуги по косметологии относятся к медицинской деятельности, подлежащей лицензированию, суд запросил у Мегрикяна разрешение. Однако предприниматель в суд не явился и лицензию не представил. Неизвестно, выплатил ли он штраф.

В это время уже полгода на его имя и имя Эдуарда Мелконяна в Пензе был зарегистрирован другой салон — "Даймонд бьюти", где можно было продолжить виртуозно простую схему мошенничества. На него, согласно открытым данным, Мегрикян и Мелконян взяли в кредит свыше шести миллионов рублей.

© Фото : zachestnyibiznes.ru Профиль компании с zachestnyibiznes.ru © Фото : zachestnyibiznes.ru Профиль компании с zachestnyibiznes.ru

Как заметила жительница Пензы Оксана Тарасенко, салон постоянно менял названия: еще осенью 2015 года он назывался "Даймонд бьюти", потом DeSheli и, наконец, стал "Европой".

Убыток компании на конец 2015 года составил 3,5 миллиона рублей. Дальнейшие отчеты дельцы с юга не опубликовали, поэтому о том, сколько "Европа" заработала на обманутых пензяках, можно только догадываться.

Сотрудники — о "Европе"

Жительница Пензы, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о том, как проходило собеседование в "Европу": "Первое, что мне сказала эта менеджер по персоналу, когда я зашла в кабинет: "У вас такие красивые волосы". Повторила несколько раз с влюбленными глазами: "моя золотая", "моя дорогая" — видимо, у них так принято". Разговор с потенциальными клиентами из базы проводился по определенному сценарию. Размер зарплаты зависел от числа пришедших в салон людей.

Но больше всего девушку удивило то, что в холле, где она заполняла анкету, было много пожилых людей:

"Рядом села бабуля лет шестидесяти, сказала, что лечит слух. Мне аж плохо стало. Там же ни одного врача нет, одни подростки за копейки работают. Ей назначили десять сеансов, она отдала 50 тысяч рублей. Я спросила ее, помогает ли. Она спокойно ответила, что нет".

Другая пензячка, также пожелавшая не называть свое имя, сообщила, что Эдуард Мелконян и Арамаис Мегрикян задерживали зарплаты и постоянно следили за сотрудниками с помощью камер видеонаблюдения: "Создавали видимость дорогого салона красоты и медицинских услуг — без лицензии и оборудования. Самая настоящая шарашкина контора".

Как сообщил РИА Новости источник в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции, подобная сеть является довольно прибыльным бизнесом для организованных преступных групп. Помимо общей схемы мошенничества, у них есть единая база контактов людей, которых уже удалось обмануть. В то время как задерживают одну из групп, другая продолжает по ним работать.

Масштабы можно представить, если зайти в социальную сеть "ВКонтакте": в группе "Пострадавшие от фирм DeSheli, SOLEIMER, Мон Платин" (типичные мошеннические салоны) состоит больше десяти тысяч человек.

© паблик Пензы "ВКонтакте" Объявление в салоне "Европа" © паблик Пензы "ВКонтакте" Объявление в салоне "Европа"

Кульминация успеха

Когда в середине апреля в "клинику" нагрянула полиция и Росгвардия, жители Пензы обрадовались. Илья Муравьев заявил, что это "совершенно справедливо":

"Не так давно вырвал из их лап свою тещу. Прибежал в эту клинику спустя час после того, как ее начали "прессовать".

Бойцы Росгвардии задержали 12 человек — сотрудников организации. Комнаты опечатаны, клиентские базы изъяты. Руководители "клиники" — Мегрикян и Мелконян — по решению суда помещены под стражу. Еще одному фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — подписка о невыезде.

Если суд признает факт мошенничества в особо крупном размере, дельцам с юга будет грозить лишение свободы до десяти лет.