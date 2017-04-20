К Параду Победы на Тверской улице появится желтая разметка

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. К репетиции Парада Победы 27 апреля на Тверской улице будет нанесена временная жёлтая разметка для проезда военной техники, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Работы будут вестись в ночь с 20 на 21 апреля, при этом Тверская улица перекрываться не будет.

"Временная разметка легко удаляется с поверхности дорожного полотна. Из-за интенсивного движения на Тверской 7 или 8 мая мы обновим желтую разметку, чтобы к параду Победы ее цвет был ярким. После парада мы планируем демаркировать ее в короткие сроки", — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая в 10:00. В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника — самоходные комплексы ПВО ЗРК "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" и арктические машины обеспечения. Также в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости "Тигр", "Тайфун-К", "Тайфун-У".