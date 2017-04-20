Три депутата отозвали подписи под законопроектом о захоронении Ленина

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Три депутата от партии "Единая Россия", выступавшие авторами законопроекта о захоронении тела Владимира Ленина, отозвали свои подписи под документом, сообщил их однопартиец Евгений Ревенко в Facebook.

Речь идет о Евгении Марченко, Николае Брыкине и Виталие Бахметьеве. По словам Ревенко, депутаты подписались под законопроектом ЛДПР по личной инициативе.

"Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае", — написал политик.

Ранее Ревенко заявил, что "Единая Россия" стремится обсуждать законы, которые направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол. По его словам, инициатива о захоронении тела Ленина вызывает недоумение. Политик порекомендовал коллегам не забывать, в какой фракции они состоят.

В четверг в Госдуму внесли законопроект о погребении останков Владимира Ленина. По словам авторов инициативы, документ должен восполнить юридический пробел, препятствующий перезахоронению останков исторических личностей, и тем самым "поставить точку в деле Ленина".