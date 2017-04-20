В Ингушетии поддержали идею дополнить УК статьей о похищении невест

НАЛЬЧИК, 20 апр — РИА Новости. Депутаты Народного собрания Ингушетии в четверг поддержали предложение спикера Зелимхана Евлоева о введении уголовной ответственности за похищение женщин с целью вступления в брак, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в селении Кантышево в Ингушетии молодой человек и семь его знакомых похитил из дома местную жительницу, чтобы жениться на ней. При этом молодые люди причинили телесные повреждения матери и брату похищенной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" и "Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия". Позже похищенную девушку вернули домой, молодые люди объявлены в розыск. После этого случая председатель Народного собрания Зелимхан Евлоев выступил с инициативой о внесении изменений в УК РФ, предусматривающих введение уголовной ответственности за похищение человека с целью вступления в брак.

В четверг эта инициатива была рассмотрена на заседании республиканского парламента, где Евлоев напомнил, что, согласно действующим нормам УК РФ, лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. По мнению спикера, подобные ситуации создают реальную угрозу внесудебного разрешения конфликта, в результате чего могут пострадать невиновные.

"Народное собрание предлагает дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 126.1, предусматривающей ответственность за похищение женщины с целью вступления в брак в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок", — говорится в сообщении.

Как пояснил Евлоев, уголовная ответственность за умыкание невесты может наступить в случае, если похищение было совершено против воли и желания девушки.

Депутаты при одном голосе "против" и одном воздержавшемся приняли решение направить данную законодательную инициативу в Госдуму.