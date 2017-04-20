Более трети россиян заметили ухудшение экологии в стране, показал опрос

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более трети россиян (36%) заметили ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии в первом квартале 2017 года, следует из данных всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Количество недовольных этим вопросом россиян выросло. Так в четвертом квартале 2016 года этот показатель составлял 22%. Большее количество недовольных россиян наблюдалось лишь в четвертом квартале 2015 года, когда показатель составлял 39%.

При этом, 31% считает, что экологическая ситуация в стране не изменилась, а 19% — что она улучшилась. Эти показатели также снизились с момента прошлого опроса.

Больше всего в сфере окружающей среды и благоустройства россиян раздражает мусор (23%), отсутствие дорог, тротуаров и пробки (22%), отсутствие парковок и большое количество транспорта (12%).

Более половины опрошенных центром россиян (58%) признались, что для них важна забота об окружающей среде. Около четверти (26%) в меру заботятся о природе. При этом 66% опрошенных никогда не участвовали в общественных мероприятиях. Около десятой доли респондентов (12%) принимали участие в благоустройстве их домов и прилегающих территорий, а 8% принимали участи в благотворительной деятельности.

Социологи опросили 1600 человек из 130 населенных пунктов РФ с 2015 по 2017 годы. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.