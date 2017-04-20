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Общество

Более трети россиян заметили ухудшение экологии в стране, показал опрос

Сюжет:
"Общественные мнения" (106)
16:3020.04.2017
(обновлено: 16:31 20.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей ГунеевГод экологии. Архивное фотоГод экологии. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Более трети россиян (36%) заметили ухудшение ситуации в сфере природных ресурсов и экологии в первом квартале 2017 года, следует из данных всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Количество недовольных этим вопросом россиян выросло. Так в четвертом квартале 2016 года этот показатель составлял 22%. Большее количество недовольных россиян наблюдалось лишь в четвертом квартале 2015 года, когда показатель составлял 39%.

При этом, 31% считает, что экологическая ситуация в стране не изменилась, а 19% — что она улучшилась. Эти показатели также снизились с момента прошлого опроса.

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Больше всего в сфере окружающей среды и благоустройства россиян раздражает мусор (23%), отсутствие дорог, тротуаров и пробки (22%), отсутствие парковок и большое количество транспорта (12%).

Более половины опрошенных центром россиян (58%) признались, что для них важна забота об окружающей среде. Около четверти (26%) в меру заботятся о природе. При этом 66% опрошенных никогда не участвовали в общественных мероприятиях. Около десятой доли респондентов (12%) принимали участие в благоустройстве их домов и прилегающих территорий, а 8% принимали участи в благотворительной деятельности.

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Социологи опросили 1600 человек из 130 населенных пунктов РФ с 2015 по 2017 годы. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

Акция "360 минут": избавление берега Байкала от мусора
© REUTERS / Ilya NaymushinЭту акцию провела En+ Group при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело", а также национального фонда "Страна Заповедная".Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Эту акцию провела En+ Group при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело", а также национального фонда "Страна Заповедная".
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастники экомарафона "360 минут" суммарно сделали 360 миллионов шагов, преодолев расстояние, которого было бы достаточно, чтобы 4,5 раза обогнуть земной шар.Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Участники экомарафона "360 минут" суммарно сделали 360 миллионов шагов, преодолев расстояние, которого было бы достаточно, чтобы 4,5 раза обогнуть земной шар.
© REUTERS / Ilya NaymushinСреди необычных находок, которые были обнаружены на берегу, оказались стрела строительного крана, холодильник, кухонная плита, магнитофон и фарфоровые изоляторы для ЛЭП.Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Среди необычных находок, которые были обнаружены на берегу, оказались стрела строительного крана, холодильник, кухонная плита, магнитофон и фарфоровые изоляторы для ЛЭП.
© REUTERS / Ilya NaymushinНекоторые находки волонтеры передали в музей, например, колокол, который когда-то использовался на железнодорожных вокзалах, и старинный угольный утюг.Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Некоторые находки волонтеры передали в музей, например, колокол, который когда-то использовался на железнодорожных вокзалах, и старинный угольный утюг.
© REUTERS / Ilya NaymushinЧтобы вывести собранный мусор, понадобилось 114 "КамАЗов".Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Чтобы вывести собранный мусор, понадобилось 114 "КамАЗов".
© REUTERS / Ilya NaymushinВолонтеры также очистили от мусора берега 28 рек, связанных с Байкалом.Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Волонтеры также очистили от мусора берега 28 рек, связанных с Байкалом.
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастники ежегодной экологической акции по сбору мусора на берегу Байкала.Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Участники ежегодной экологической акции по сбору мусора на берегу Байкала.
© REUTERS / Ilya NaymushinУчастники ежегодной экологической акции по сбору мусора на берегу Байкала.Ежегодная экологическая акция по сбору мусора на берегу Байкала
© REUTERS / Ilya Naymushin
Участники ежегодной экологической акции по сбору мусора на берегу Байкала.
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