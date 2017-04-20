Депутаты внесли в Госдуму законопроект о захоронении Ленина

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли законопроект, который предусматривает юридический механизм для захоронения тела Владимира Ленина, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Авторами инициативы стали Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко и Николай Брыкин, представляющий Госдуму в Верховном суде.

По словам депутатов, документ должен восполнить юридический пробел, препятствующий перезахоронению останков исторических личностей, и тем самым "поставить точку в деле Ленина".

Отмечается, что проект приурочен ко дню рождения вождя большевиков 22 апреля.

В российском обществе периодически возобновляется дискуссия на тему целесообразности перезахоронения тела Ленина. Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея на Красной площади.

Представители Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в марте заявили, что "освобождение" Красной площади от останков Ленина могло бы быть "одним из символов примирения русского народа с Господом". В РПЦ, однако, отметили, что вопрос о дальнейшей судьбе мавзолея Ленина не является для Церкви "сверхпринципиальным моментом".