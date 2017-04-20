Путин: 9 мая множество людей по всему миру пройдут в "Бессмертном полку"

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что 9 мая, как и в прошлые годы, множество людей по всему миру выйдут на улицы для того, чтобы почтить память предков в "Бессмертном полку".
По его мнению, это является "лучшим доказательством гигантского потенциала международного сотрудничества" и того, что "приверженность исторической правде, общая память сближает и объединяет людей, укрепляет взаимное доверие, столь необходимое Европе да и всему миру сегодня".
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".