Путин: 9 мая множество людей по всему миру пройдут в "Бессмертном полку"

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что 9 мая, как и в прошлые годы, множество людей по всему миру выйдут на улицы для того, чтобы почтить память предков в "Бессмертном полку".

"До 9 мая осталось меньше трех недель. Уверен, на улицы российских, да и зарубежных городов, вновь выйдет множество людей, чтобы влиться в ряды "Бессмертного полка". Год назад эта глубоко символичная и трогательная акция охватила уже 50 стран", — сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".

По его мнению, это является "лучшим доказательством гигантского потенциала международного сотрудничества" и того, что "приверженность исторической правде, общая память сближает и объединяет людей, укрепляет взаимное доверие, столь необходимое Европе да и всему миру сегодня".

"По обозначенным мною сегодня направлениям работы в сфере гуманитарного и международного сотрудничества под руководством министерства иностранных дел РФ подготовлен доклад и проект комплекса соответствующих мер. Эти документы мы сегодня и обсудим", — заключил президент.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".