Путин рассказал о важности работы по сохранению исторической правды о войне

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Работа по сохранению и защите исторической правды о Второй мировой войне очень важна, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Огромную роль здесь играет работа по сохранению и защите исторической правды о Второй мировой войне, о традициях и духе союзничества в борьбе с нацизмом. Для нас это, прежде всего, нравственные человеческие понятия, нравственный человеческий долг перед поколением победителей, перед павшими за Родину. Перед теми, кто обустраивал и восстанавливал страну после Великой Отечественной войны", — сказал Путин на заседании организационного комитета "Победа".

Глава государства подчеркнул, что историческая правда скрепляет общество и служит духовным фундаментом для развития, а также помогает людям разных поколений ощущать себя единой и сплоченной нацией.